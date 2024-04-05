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        "Edirne Sofrası" Selimiye Meydanı'nda kuruldu

        Edirne Belediyesince Selimiye Meydanı'nda iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:10 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:10
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        "Edirne Sofrası" Selimiye Meydanı'nda kuruldu
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        Edirne Belediyesince Selimiye Meydanı'nda iftar programı düzenlendi.

        "Edirne Sofrası" adı verilen iftar programı Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konseriyle başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ezan okunmasıyla yaklaşık 7 bin kişi iftar yaptı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, programda yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Edirne'nin her zaman dostluk, kardeşlik ve paylaşma mesajı veren kadim bir kent olduğunu belirten Akın, "Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nde ekmeğimizi, suyumuzu ve dualarımızı paylaşarak beraber iftarımızı açtık. Kadir Gecemiz mübarek olsun, Allah tutulan tüm oruçları kabul etsin." dedi.

        Akın, Kadir Gecesi nedeniyle Batı Trakya ve yakın illerden Edirne'ye pek çok kişinin de geldiğini dile getirdi.

        Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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