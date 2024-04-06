Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çiftçilerin ayçiçeği ekim mesaisi başladı

        Türkiye'nin önde gelen yağlık ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçiler ekim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çiftçilerin ayçiçeği ekim mesaisi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önde gelen yağlık ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçiler ekim yapıyor.

        Havaların ısınması ve toprağın tava gelmesiyle ön hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, son yıllarda yaz aylarında etkili olan kuraklıktan kaçınmak için ayçiçeği ekimini erken yaptıklarını söyledi.

        Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu belirten Arabacı, Edirneli çiftçiler olarak kaliteli ve yüksek verimli ürün yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

        Arabacı, "Yağmurlardan sonra havaların ısınması ve toprağın da tava gelmesiyle birlikte ayçiçeği yerleri hazırlanıp ekiliyor. Hava çok güzel, toprak ekim için çok uygun. İnşallah üreticilerimiz için verdiği emeğin, yaptığı masrafın karşılığını alacağı bir yıl olur. Son 2 yıl ayçiçeği üreticisi için iyi geçmedi. Maliyet fiyatına yakın fiyatlar oluştu. Bölgemiz için inşallah bereketli bir yıl olur. Bu yıldan umutluyuz. Üreticilerimize sorunsuz bir ekim dönemi diliyorum." diye konuştu.

        Üretici Şefik Durak da verimli bir yıl umuduyla tohumları toprakla buluşturduklarını söyledi.

        Edirneli çiftçiler olarak en iyi ürünü yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Durak, "Kış aylarında başladığımız hazırlık döneminin ardından baharla birlikte ekime başladık. Şu an havalar biraz kurak gidiyor. Bayramda yağmur bekleniyor, inşallah güzel bir yağış olur. Bereketli bir yıl umuyoruz." dedi.

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Edirne'de geçen yıl 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alanda 257 bin 651 ton ayçiçeği üretildi. Türkiye'nin toplam ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ünü yapan Edirne, bu miktarla birinci sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hacca gitmek için Üsküp'ten yola çıkan 2 bisikletçi Türkiye'ye ulaştı
        Hacca gitmek için Üsküp'ten yola çıkan 2 bisikletçi Türkiye'ye ulaştı
        Prof. Dr. Kaya: Ayçiçeğinde verim kaybı yaşamamak için bir an önce ekim yap...
        Prof. Dr. Kaya: Ayçiçeğinde verim kaybı yaşamamak için bir an önce ekim yap...
        Trakya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Trakya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        "Edirne Sofrası" Selimiye Meydanı'nda kuruldu
        "Edirne Sofrası" Selimiye Meydanı'nda kuruldu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenl...
        Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenl...