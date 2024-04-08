Edirne'de Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

Edirne'de Ramazan Bayramı öncesinde ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Trafik Jandarması Timleri çeşitli noktalarda radarlı hız denetimleri gerçekleştirdi.

Bayram tatilinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Keşan-Enez ve Edirne-Süloğlu karayolunda hız ihlallerinin önlenmesi ve trafik kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanması için havadan dron kamera destekli radarlı hız denetimleri de yapılıyor.