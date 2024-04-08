Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı

        Edirne ve Kırklareli'nde, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne ve Kırklareli'nde, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Karaburun, polis teşkilatının ülkenin dört bir yanında güven ve huzurun egemen olması adına büyük bir çaba, olağanüstü bir performans ve kararlı bir irade gösterdiğini söyledi.

        Polis teşkilatının 179 yıldır Türk milletinin her zaman yanında ve emrinde olduğunu belirten Karaburun, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz şekilde sürdüğünü ifade etti.

        Temel haklara ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla mücadele yürütüldüğünü dile getiren Karaburun, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte en büyük dayanağımızın aziz milletimiz olduğunun farkındayız. Türk Polis Teşkilatı olarak terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele ederken asayiş ve trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, suçu önlemede gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Edirne'mizin her bir noktasında asayişin sağlanması adına büyük bir çaba sarf ediyoruz.

        Daha huzurlu ve güvenli yarınlar oluşması amacıyla yorulmadan mücadele etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda her bir çalışma arkadaşımıza gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık ve özveri için teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

        Tören, polis araçlarının kortej geçişiyle sona erdi.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Çamuroğlu, Türk polisinin vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak için çalıştığını söyledi.

        Gerektiğinde canlarını dahi vermekten kaçınmadıklarını ifade eden Çamuroğlu, her türlü ihanet odağının karşısında azim ve kararlılıkla durmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Kırklareli Şehitliği'nde devam eden törende Çamuroğlu, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk

        Benzer Haberler

        Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 zanlı sınırda yakalandı
        Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 zanlı sınırda yakalandı
        Edirne'de Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne İl Özel İdaresi köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediy...
        Edirne İl Özel İdaresi köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediy...
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de jandarma ekipleri 3 ayda 90 bin araç ve sürücüsünü denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri 3 ayda 90 bin araç ve sürücüsünü denetledi