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        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Edirne ve Kırklareli'nde her gün 500 kişiye iftar

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca Edirne ve Kırklareli'nde her gün 500 kişiye iftar veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:51 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:51
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        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Edirne ve Kırklareli'nde her gün 500 kişiye iftar
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        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca Edirne ve Kırklareli'nde her gün 500 kişiye iftar veriliyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, "Vakfeden Gönüllerin Bereketli Sofrası" çağrısıyla her iki ilde vatandaşların iftar sofralarında bir araya geldiği belirtildi.

        Edirne'de Rüstempaşa Kervansarayı ve Fatih Camii Kur'an Kursu, Kırklareli'nde ise İl Özel İdaresi Cazibe Merkezindeki iftar programlarına her gün 500 kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, "Düzenlemiş olduğumuz iftarlar, kadim medeniyetimizin vazgeçilmez mihenk taşı olan ve temelinde insana dokunmayı amaç edinen vakıf geleneğini topluma daha çok hissettirmek amacını taşıyor." ifadelerine yer verildi.

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