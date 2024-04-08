Edirne Valisi Sezer'den Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında 10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, halkın can ve mal güvenliğiyle huzur ve güven ortamını tesis ve temin etmek adına büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Teşkilatın kurulduğu günden bu yana sürekli geliştiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Teşkilatımız anayasal hak ve özgürlükleri en üst düzeyde gözetip bütün insanların yaşam hakkını korumaktaki asil duruşunu daima muhafaza eden kanun ve vicdan ikilisinden hiçbir zaman ayrılmadan, şanlı tarihine nice kahramanlıkları sığdırmıştır. Teşkilatımız, bugün sahip olduğu araç gereç, fiziki imkanlar ve eğitimli personeli ile mutlu birey, huzurlu toplum vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.