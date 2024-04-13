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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:41
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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, İpsala'ya bağlı Esetçe beldesindeki denetimleri esnasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 40 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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