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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:44
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

        Karaburun, şehit polis memurları Nefize Çetin Özsoy, Serhan Alışkan, Gökmen Şimşek ile şehit komiser Cem Kerman'ın ailelerini ziyaret etti.

        Ailelerin bayramlarını tebrik eden Karaburun, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

        Karaburun'a ziyaretlerinde eşi Aynur Karaburun ve kızları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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