Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti

Karaburun'a ziyaretlerinde eşi Aynur Karaburun ve kızları eşlik etti.

Ailelerin bayramlarını tebrik eden Karaburun, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Karaburun, şehit polis memurları Nefize Çetin Özsoy, Serhan Alışkan, Gökmen Şimşek ile şehit komiser Cem Kerman'ın ailelerini ziyaret etti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

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