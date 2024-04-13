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        Eski payitaht Edirne'de bayram tatili hareketliliği sürüyor

        Tarihi ve kültürel yapılarıyla ilgi çeken, Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne'de bayram tatili hareketliliği sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:42
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        Eski payitaht Edirne'de bayram tatili hareketliliği sürüyor
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        Tarihi ve kültürel yapılarıyla ilgi çeken, Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne'de bayram tatili hareketliliği sürüyor.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

        Ziyaretçi hareketliliği nedeniyle şehir içi trafiğinde de zaman zaman sıkışmalar yaşandı.

        Kentin yöresel lezzeti tava ciğerini tatmak isteyen ziyaretçiler, işletmelerin önünde kuyruk oluşturdu.

        Edirne Yediyol Ağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necat Yavuz, AA muhabirine, esnaf açısından bereketli bir bayram tatili yaşandığını söyledi.

        Ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını belirten Yavuz, "Uzun bayram tatili dolayısıyla büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Gelen talebi karşılamak için çaba sarf ediyoruz. İlgiden dolayı çok memnunuz. Gelen misafirlerimiz de kentten memnun ayrılıyor. Edirne tarihinde böyle bir kalabalık görmedi. Tarihi eserleriyle öne çıkan kentimizi gezen ziyaretçiler yöresel lezzetlerimiz tava ciğeri, badem ezmesi ve kavala kurabiyesini tadıyor." diye konuştu.

        İstanbul'dan gelen Ali Yıldız ise Edirne'yi çok beğendiğini dile getirdi.

        Tatilin son günlerini Edirne'de değerlendirdiklerini belirten Yıldız, "Çok güzel bir şehir. Tarihi yapıları ve yemekleri çok beğendik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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