Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor
Edirne'de jandarma ekipleri, bayram tatilinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini artırdı.
Edirne'de jandarma ekipleri, bayram tatilinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini artırdı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Kent genelinde çalışma yapan ekipler, emniyet kemeri ve hız denetimi gerçekleştirdi.
Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Güvenli trafik akışının sağlanması için denetimlerin süreceği belirtildi.
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