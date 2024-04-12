Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Edirne'de, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından "Kudüs ve Gazze için gıyabi cenaze namazı ve bayramlaşma" programı düzenlendi.

        Eski Cami'de cuma namazı sonrası cemaat, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından Filistin halkı için dua edildi, vatandaşlar daha sonra bayramlaştı.

        Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa İriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında binlerce Müslüman'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

        Tüm dünyanın yaşananlara sessiz kaldığını dile getiren İriş, "Güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Adalete inanan, adil olan ülkelerin mutlaka güçlü olması gerekir. Eğer güç adil olanların elinde olursa kardeşlik ve barış devam eder. Eğer güç zalimlerin elinde olursa yeryüzü zulüm, gözyaşı ve kanla kahrolur. Şu anda bunları yaşıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini

        Benzer Haberler

        Edirne'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı
        Edirne'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        EBİS üyeleri 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenledi
        EBİS üyeleri 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenledi
        Edirne'de tarihi caminin restorasyonunda bahçe duvarlarında mezar taşı kull...
        Edirne'de tarihi caminin restorasyonunda bahçe duvarlarında mezar taşı kull...
        Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Ormanlar su rejimini düzenleyip yer altı suyu kalitesini zenginleştiriyor
        Ormanlar su rejimini düzenleyip yer altı suyu kalitesini zenginleştiriyor