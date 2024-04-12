EBİS üyeleri 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenledi

Edirne Bisiklet Spor Kulübü (EBİS) üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı dolayısıyla bisiklet turu düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Polis Merkezi ziyaretini ziyaret eden bisikletliler, görevli memurların 10 Nisan Polis Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

EBİS üyeleri turu Karaağaç Mahallesi'nde sonlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBİS Başkan Yardımcısı Mustafa Kurt, Türk Polis Teşkilatı'nın 179 yıldır vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yaptığını belirtti.