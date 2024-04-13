Edirne'de jandarma personeli şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
Edirne'de jandarma personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.
Edirne'de jandarma personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı personeli, il merkezi ve ilçelerde şehit ailelerine ve gazilere evlerinde ziyarette bulundu.
Jandarma personeli, sohbet edip bayramlarını kutladığı aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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