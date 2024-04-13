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        Edirne'de jandarma personeli şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti

        Edirne'de jandarma personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:53
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        Edirne'de jandarma personeli şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
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        Edirne'de jandarma personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığı personeli, il merkezi ve ilçelerde şehit ailelerine ve gazilere evlerinde ziyarette bulundu.

        Jandarma personeli, sohbet edip bayramlarını kutladığı aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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