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        Edirne İl Genel Meclisi'nde komisyon üyelerinin seçimi yapıldı

        Edirne İl Genel Meclisi'nde komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:43
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        Edirne İl Genel Meclisi'nde komisyon üyelerinin seçimi yapıldı
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        Edirne İl Genel Meclisi'nde komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

        İl Genel Meclisi'nin nisan ayı toplantısı başkan Çiğdem Gegeoğlu yönetiminde yapıldı.

        Edirne Saros Turizm Merkezi Altyapı Hizmet Birliği Meclisine 4 asıl ve 2 yedek üye seçiminin yapıldığı toplantıda, ihtisas komisyonlarına üye seçimleri de gerçekleştirildi.

        Meclis Başkanı Gegeoğlu, komisyonlara seçilen üyelere görevlerinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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