Edirne'de asayiş

Olayla ilgili B.İ. ve R.İ. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Araçta yapılan aramada takı malzemelerinden oluşan 3 bin kaçak ürün ele geçirildi.

Edirne'de bir araçta takı malzemelerinden oluşan 3 bin gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

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