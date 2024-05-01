Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Havsa ilçesinde bir araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havsa ilçesinde bir araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Gümrük kaçağı 3 bin kaçak ürün ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta takı malzemelerinden oluşan 3 bin gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada takı malzemelerinden oluşan 3 bin kaçak ürün ele geçirildi.

        Olayla ilgili B.İ. ve R.İ. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Çamaşır suyu içen kişi zehirlendi

        Uzunköprü ilçesinde çamaşır suyu içen kişi zehirlendi.

        Muradiye Mahallesi'nde yaşayan G.B. yanlışlıkla çamaşır suyu içti.

        Uzunköprü Devlet Hastanesine giden G.B, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        1 Mayıs'ı işçilerle karşılayan Bakan Işıkhan'dan 'Taksim Meydanı' açıklaması
        1 Mayıs'ı işçilerle karşılayan Bakan Işıkhan'dan 'Taksim Meydanı' açıklaması
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        İngiltere sığınmacıyı parayla Ruanda'ya gönderdi
        İngiltere sığınmacıyı parayla Ruanda'ya gönderdi
        28 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        28 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Dev maçta 4 gol var, kazanan yok!
        Dev maçta 4 gol var, kazanan yok!
        Türkiye, "AB Zirvesi'ne" tepkisini sürdürüyor
        Türkiye, "AB Zirvesi'ne" tepkisini sürdürüyor
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Edirne'nin turizmi masaya yatırıldı
        Edirne'nin turizmi masaya yatırıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 54 kilo 470 gram esrar ele geçirildi
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 54 kilo 470 gram esrar ele geçirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa