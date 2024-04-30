Edirne'nin turizmi masaya yatırıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin hızlı bir şekilde marka değerlerini vitrine çıkarması gerektiğini söyledi.

Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması"nda, toplantının Edirne'de turizminin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Doğası, kültürel ve tarihi değerleri ve stratejik konumuyla Edirne'nin çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Sezer, kentteki insan ve araç sirkülasyonunun her yıl yüzde 10-15 arttığını söyledi.

Bu yıl 10 milyon yerli ve yabancı turistin Edirne'yi ziyaret etmesini beklediklerini vurgulayan Vali Sezer, bu nedenle kentteki eksiklerin hızla giderilmesi ve marka değerlerinde ön plana çıkartılması gerektiğini söyledi.

Sezer, Edirne'yi genelde günübirlik turistlerin ziyaret ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gelen turistlerin kentte geceleme oranı çok düşük. Dolayısıyla günü birlik ziyaret edip gidiyorlar. Birde turistler Selimiye, Beyazıt Külliyesi ve Meriç Köprüsü'nü ziyaret edip, Edirne ciğeri yedikten sonra kentten ayrılıyorlar. Sadece 3-4 yeri ziyaret edip gidiyorlar. Kente planlı gelişler çok az. Edirne'deki turizm potansiyelinin ancak yüzde 10'unu kullanıyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Tarihi yapılar birbirinden kopuk olduğu için bir lokasyon belirleyemiyorsunuz. Bugün Muradiye Camisi'ne insanları götürmekte zorlanıyorsunuz, çünkü giriş istikametinde sıkıntılar var. Düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bir de kenttin değerlerini daha fazla ön plana çıkarmamız gerekiyor. İlimizin değerlerini vitrine çıkartacağımız alan ve yerleri çoğaltmamız lazım. Bir markanın yerine biz başka marka koyamadığımız sürece yerimizde sayarız ve geriye gideriz. Birçok alanda markalar oluşturmamız gerekiyor. Adı festival olabilir başka konular olabilir. Gastronomi ile ilgili çeşitlemeler yapmamız gerekir. Saray ve Rumeli mutfağını da yerli ve yabancı turistlere sunmamız gerekir."