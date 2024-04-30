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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bahar Şarkıları" konseri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:20
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bahar Şarkıları" konseri düzenleyecek.

        Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün yapacağı konserde, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirilecek.

        Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi’ndeki binasında 2 Mayıs Perşembe saat 20.00’da gerçekleştirilecek.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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