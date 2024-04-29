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        Kakava Şenlikleri'nde "Edirne kırmızısı" ön planda olacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava (Hıdırellez) Şenlikleri'nde bu yıl Edirne kırmızısıyla hazırlanan kıyafetlerin ön planda olacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:25
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        Kakava Şenlikleri'nde "Edirne kırmızısı" ön planda olacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava (Hıdırellez) Şenlikleri'nde bu yıl Edirne kırmızısıyla hazırlanan kıyafetlerin ön planda olacağını belirtti.

        Sezer, Polis Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kakava'nın Edirne için önemli olduğunu söyledi.

        Belediye organizasyonundaki şenliklerin sorunsuz kutlanması için paydaşların dahil olduğu bir toplantı yapıldığını ifade eden Sezer, öncelikle şenliklerin merkezi Sarayiçi'ne giden yollarda ve otopark konusunda önlemler alındığını belirtti.

        Sezer, bu yıl kutlamalarda programın çeşitlendirildiğini ve Kakava Ateşi'nin de her sene olandan daha erken yakılacağının altını çizdi.

        Edirne kırmızısının bu yılki şenliklerde ön planda tutulacağını ifade eden Sezer, "Bu sene kırmızının ön plana çıkartılmasını biz istedik, dolayısıyla Valilik olarak Edirne kırmızısını yansıtan şal ve bazı giysiler yaptırıyoruz, onlar olsun istiyoruz. Kakava ateşinin birkaç yerde yakılması yönünde talepler vardı, onları gerçekleştireceğiz. Belli sanatsal grupların gelmesi yönünde talepler vardı. Zaman kısıtlı olduğu için çok fazla istediğimiz olmadı ama biraz zenginleştirildi." diye konuştu.

        Sezer, tuvalet ve stantlarla ilgili sorunların da giderildiğini belirtti.

        Önümüzdeki yıl daha iyi bir organizasyon gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Sezer, "Önümüzdeki sene bence bunu 3 güne yayacak şekilde burada aktivitelerin de ulusal baza taşınacağı şekilde insanların geleceği bir organizasyon yapmalıyız. Bir güne sıkıştırılıyor gördüğüm kadarıyla. Ateş yakıldıktan sonra herkes dağılıyor. Yemek ve konaklama konularında sıkıntı yaşandığı belirtildi. Onlarla ilgili tedbirler alındı. Önümüzdeki yıl da belediyemizle beraber daha planlı biraz daha zenginlik katılan bir programı planlıyoruz." diye konuştu.

        Sezer, kentte gerçekleştirilen diğer projelere de değinerek Saraçlar Caddesi ve Kaleiçi'ndeki iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü, 25 Kasım Stadyumu'nun da yıkılarak yerine kent meydanı yapmak istediklerini ifade etti.

        Kent Ormanı'ndaki çalışmaların da devam ettiğini anlatan Sezer, Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların eylül ayında tamamlanacağını ön gördüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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