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        Satılacak evi gösterdiği sırada asansör boşluğuna düşen emlakçı yaralandı

        Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:36
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        Satılacak evi gösterdiği sırada asansör boşluğuna düşen emlakçı yaralandı
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        Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

        Emlakçı Lütfü Yılmaz (59), Şükrüpaşa Mahallesi'nde yeni yapılan bir apartman dairesini göstermek için müşterisiyle bir araya geldi.

        Müşterisine apartmanın birinci katındaki daireyi gezdiren Yılmaz, asansör boşluğundan zemine düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

        Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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