Satılacak evi gösterdiği sırada asansör boşluğuna düşen emlakçı yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Emlakçı Lütfü Yılmaz (59), Şükrüpaşa Mahallesi'nde yeni yapılan bir apartman dairesini göstermek için müşterisiyle bir araya geldi.

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