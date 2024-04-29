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        İnşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen emlakçı öldü

        EDİRNE'deinşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen emlakçı Lütfü Yılmaz (59), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:10
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        İnşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen emlakçı öldü
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        EDİRNE'deinşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen emlakçı Lütfü Yılmaz (59), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; müşterisine birinci kattaki daireyi gezdirdikten sonra fotoğraf çekmek isteyen emlakçı Lütfü Yılmaz, asansör boşluğuna düştü. Yılmaz'ı arayıp, bulamayan yakınlarının ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Apartman boşluğuna düştüğü tespit edilen Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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