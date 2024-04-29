Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

        Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Arslan akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Arslan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunun ardından Arslan’ın özgeçmişinin okunması ile başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun törende, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Arslan'a son vazifelerini yapmak için toplandıklarını belirtti.

        Emniyet teşkilatı için acı bir gün yaşadıklarını ifade eden Karaburun, "İbrahim kardeşimiz Emniyet Teşkilatımızın şerefli bir personeliydi. Sevilen, sayılan, görevini layıkıyla yapan bir personelimizdi. Bize düşen görev onun arkasından dua etmek, ismini yaşatmak ve onun emanetleri olan ailesine sahip çıkmaktır. Ailesine, teşkilatımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

        Daha sonra Arslan'ın naaşı Eski Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Arslan'ın ailesi, Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve meslektaşları katıldı.

        Arslan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm zorunluluktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm zorunluluktur
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"

        Benzer Haberler

        Edirne'de yaşamını yitiren polis memeru, törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Edirne'de yaşamını yitiren polis memeru, törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Satılacak evi gösterdiği sırada asansör boşluğuna düşen emlakçı yaralandı
        Satılacak evi gösterdiği sırada asansör boşluğuna düşen emlakçı yaralandı
        Edirne'de devamsız öğrencilerin ev ziyareti sırasında mahalledeki düzensiz...
        Edirne'de devamsız öğrencilerin ev ziyareti sırasında mahalledeki düzensiz...
        Edirne'de bir haftada düzensiz 468 göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada düzensiz 468 göçmen yakalandı
        Edirne'de 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı
        Edirne'de 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa