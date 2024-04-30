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        Trakya'daki uyuşturucu operasyonlarında evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Trakya'da polis, uyuşturucuyla mücadele kapsamında pek çok adrese operasyon düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:48
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        Trakya'daki uyuşturucu operasyonlarında evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Trakya'da polis, uyuşturucuyla mücadele kapsamında pek çok adrese operasyon düzenledi.

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde 4 gün önce yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

        - Kartuşun içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yazıcı kartuşunun içerisinde uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'ndeki uygulamada şüphe üzerine S.H'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.

        Durdurulan araçta narkotik dedektör köpek "Limit"in yardımıyla arama yapıldı.

        Yapılan aramada yazıcının kartuşu içerisine gizlenmiş 27 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Evde uyuşturucu bulundu

        Tekirdağ'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada 294 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirdi.

        Evdeki A.P, Z.A. ve N.A. gözaltına alındı.

        Saray ilçesinde de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan S.Ö'nün üst aramasında 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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