Trakya'daki uyuşturucu operasyonlarında evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Saray ilçesinde de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan S.Ö'nün üst aramasında 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 294 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Şüphelilerin adreslerinde 4 gün önce yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Trakya'da polis, uyuşturucuyla mücadele kapsamında pek çok adrese operasyon düzenledi.

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