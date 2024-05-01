Edirne Valisi Sezer'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, sosyal ve ekonomik gelişmenin temel gücü, üretimin isimsiz kahramanları işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutladığını belirtti.

Milletin geleceğe emin adımlarla erişmesi için alın teri döken işçilerin, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan yatırımlara, ekonomik büyümeden kalkınmaya kadar her alanda büyük ve önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bizler için bu denli önem arz eden işçilerimizin bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin aydınlık yarınları için toplumun her kesiminde hizmet sunan, hayatını alın teri ve emeğiyle çalışarak kazanmaya adayan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günün birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."