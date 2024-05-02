GÜNCELLEME 2 -Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangın söndürüldü

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Çatının altında bulunan, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastalar ve görevliler alt katlara indirildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD, itfaiye ve diğer unsurların çok kısa sürede müdahale ettiklerini, yoğun bir mücadele ile yangının söndürüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sadece çatıya sirayet eden bir yangın. 9'uncu katta çocuk servisi var. Orada risk almamak adına, o servisteki hastalar alt katlara indirildi, 6 çocuk hasta da devlet hastanesine sevk edildi. Herhangi bir yaralanma ya da hastalara etki eden bir durum olmadı."