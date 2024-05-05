Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kurumlar arası halı saha turnuvası devam ediyor

        Edirne'de kurumlar arası halı saha turnuvası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:12 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kurumlar arası halı saha turnuvası devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de kurumlar arası halı saha turnuvası devam ediyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu Edirne Temsilcisi Yavuz Çiroz, AA muhabirine bu yıl 15'incisi düzenlenen turnuvaya 36 takımının katıldığını söyledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenledikleri turnuvada futbolseverlerin heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmalar izlediğini belirten Çiroz, "Yaklaşık 450 kurum çalışanı burada spor yapma imkanı buluyor. Amacımız kurumları birbiriyle kaynaştırmak. Haziran'da sona erecek turnuvanın final maçı öncesi il protokolünün katılımıyla kısa bir gösteri maçı planlıyoruz." diye konuştu.

        Çiroz, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı diledi.

        Aralarında İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve L Tipi Cezaevi Müdürü Haydar Oğuz'un da bulunduğu kurum müdürleri de takımlarının karşılaşmalarını seyretmek için Dinç Spor Tesisleri'ne geliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu

        Benzer Haberler

        Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ne katılan binlerce turist eğlenceleriyle renkl...
        Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ne katılan binlerce turist eğlenceleriyle renkl...
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Akademik çalışma köyün unutulan Hıdrellez geleneklerini ortaya çıkardı
        Akademik çalışma köyün unutulan Hıdrellez geleneklerini ortaya çıkardı
        Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülerle başladı
        Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülerle başladı
        Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri başladı
        Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri başladı
        Edirne'de Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden pazar denetimi
        Edirne'de Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden pazar denetimi