Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri başladı

        Edirne'de, baharın habercisi olarak kabul edilen ve Romanların renkli kutlamalarına sahne olan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, baharın habercisi olarak kabul edilen ve Romanların renkli kutlamalarına sahne olan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri yapılıyor.

        Edirne Belediyesince her yıl 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen kutlamalar, bu yıl bir gün önce başladı.

        Tunca Nehri'nin iki koldan çevrelediği Sarayiçi'nde gerçekleştirilen kutlamalarda dans gösterileri sunuldu, ritim grubu ve Roman müzik topluluğu performans sergiledi.

        Yerli ve yabancı pek çok turistin katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

        Kocaeli'den gelen Pelin Efendioğlu, AA muhabirine, şenlikleri çok eğlenceli bulduğunu söyledi.

        Kutlamalara ilk kez geldiğini belirten Efendioğlu, "Çok güzel bir ortam var. Yarın da Kakava ateşi yanacak. Güzel bir hafta sonu geçiriyoruz." dedi.

        İstanbul'dan gelen Onur Korman da şenliklere katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        - Kakava ateşi yarın yanacak

        Etkinlikler ikinci gün de Sarayiçi'nde devam edecek.

        Protokol üyeleri, kortej eşliğinde 15.30'da kutlama alanına gelecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Çeribaşı Fikri Ocak'ın konuşmalarının ardından Kakava ateşi yakılacak.

        6 Mayıs Pazartesi sabaha karşı Kakava ritüeli icra edilecek.

        Tunca Nehri'ne dilek atma etkinliğiyle devam edecek kutlamalar, Saraçlar Caddesi'ndeki dans ve müzik performanslarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kim haklı?
        Kim haklı?

        Benzer Haberler

        Edirne'de Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden pazar denetimi
        Edirne'de Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden pazar denetimi
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Keşan'da sağanak etkili oldu
        Keşan'da sağanak etkili oldu
        Afet ve acil durumlarda gönüllü ekipler önemli çalışmalar yapıyor
        Afet ve acil durumlarda gönüllü ekipler önemli çalışmalar yapıyor
        Edirne'de sahil hattında kaçak yapılaşmaya izin verilmeyecek
        Edirne'de sahil hattında kaçak yapılaşmaya izin verilmeyecek
        Edirne ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı