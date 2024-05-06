Kapıkule'de kullandığı tırda yaklaşık 19 kilogram altın bulunan sürücü tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şubeleri ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 4 gün önce Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda arama yapılmış, toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.