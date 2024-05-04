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        Akademik çalışma köyün unutulan Hıdrellez geleneklerini ortaya çıkardı

        Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde yapılan akademik çalışmayla unutulan adetler derlenerek eğlenceli bir Hıdrellez Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 22:34 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:34
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        Akademik çalışma köyün unutulan Hıdrellez geleneklerini ortaya çıkardı
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        Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde yapılan akademik çalışmayla unutulan adetler derlenerek eğlenceli bir Hıdrellez Şenliği düzenlendi.

        Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarını yürüten köy sakinlerinden Meryem Pelin, yüksek lisans tezini "Edirne'de Pomak halk kültürü" adı altında hazırladı. Bu tez kitap olarak da yayımlandı.

        Doktora çalışmasını da yine bu yönde yürüten Pelin, akademik araştırmaları sayesinde köyünün unutulan pek çok değerini gün yüzüne çıkardı.

        Daha önce kardeşi için eski adetlere dayanan "asker eğlencesi" tertipleyen Pelin, Hıdrellez Şenliği düzenlemek için de kutlama komitesi kurdu.

        Haftalarca hazırlanan komite, bir program dahilinde köy meydanında eski Hıdrellez adetlerini canlandırdı.

        Köy sakinleri ile civardan gelen yüzlerce kişi meydanda bir tiyatro oyunu gibi sergilenen eski adetleri izledi.

        "Urganda saç taraması, bele yeşil kuşak bağlama, buğdayla yüz yıkama, yoğurt mayalama, dereden bakır kapla su taşıma, çalıyla sütlaç kaynatma, meyve vermeyen ağacı baltayla korkutma, gül dalına niyet bağlama, mani atışması" gibi adetlerin sergilendiği şenlik Hıdrellez ateşinin yakılmasıyla son buldu.

        Keşkek ikramının yapıldığı şenliğe Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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