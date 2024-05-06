Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de üç gündür devam eden Kakava-Hıdrellez Şenlikleri sona erdi.

        Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenliklerinin son gününde Morİz Ritim Grubu sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de üç gündür devam eden Kakava-Hıdrellez Şenlikleri sona erdi.
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenliklerinin son gününde Morİz Ritim Grubu sahne aldı.

        Cuma günü başlayan şenlik programının son gününde, kadınlardan oluşan Morİz Ritim Grubu Saraçlar Caddesi'nde sahne aldı. Kadınların hareketli ezgileri eşliğinde turistler dans etti.

        Edirne Belediye Bandosu da programda konser verdi.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kurumlarla işbirliği içinde güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirten Akın, "Çok güzel sahne performansları sergilendi. Önceki yıllara göre çok fazla kalabalık vardı. Gün sayısını artırmak şehrimiz, misafirlerimiz ve kentimizi tanıtmak için çok önemli. Turizm potansiyelimiz her geçen gün artacak. Bize bununla ilgili sorumluluklar düşecek, biz de bunları eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Geçmişin hikayeleri" minyatür sergisi açıldı
        Edirne'de "Geçmişin hikayeleri" minyatür sergisi açıldı
        Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı
        Kapıkule'de kullandığı tırda yaklaşık 19 kilogram altın bulunan sürücü tutu...
        Kapıkule'de kullandığı tırda yaklaşık 19 kilogram altın bulunan sürücü tutu...
        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı