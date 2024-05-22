Türk Mutfağı Haftası kapsamında coğrafi işaretli Edirne tava ciğeri tadımı yapıldı

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli Edirne tava ciğeri pişirilip ikramda bulunuldu.

Deveci Han Kültür Merkezi avlusunda düzenlenen etkinlikte, ciğer ustaları kentin meşhur lezzetini hazırladı.

"Tava Ciğer" türküsünün seslendirildiği programda pişirilen ciğerler, katılımcılara ikram edildi.

Etkinlik kapsamında, Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev tarafından, geçen ay hayatını kaybeden Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar'ın portresi de çizildi.

Ressam Abdullayev, eserinde, Dinar'ı Deveci Han Kültür Merkezi avlusunda ciğer tabağıyla resmetti.

Dinar'ın portresi, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından Bahri Dinar'ın eşi Hediye Dinar'a armağan edildi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dinar'ın tava ciğerin ve kentin tanıtımı için büyük hizmetleri olduğunu söyledi.

Tava ciğerin Edirne gastronomisinin en önemli ürünlerinden olduğunu vurgulayan Sezer, "Bütün Türkiye'nin bildiği gibi Balkanlar'da da çok büyük bir ilgi gören ürünümüz. Tava ciğer, önemli bir gastronomi değeri. Dolayısıyla bunun tanıtımı da çok önemliydi. Biz Bahri Bey'den öğrendik bunu. Edirne'yi kime sorsanız 'Selimiye' ve 'tava ciğeri' söylüyor. Bu çok önemli. Bunu da Bahri Bey ve onun gibi güzel insanlar tanıtmışlar." diye konuştu.