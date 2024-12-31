Edirne Valisi Sezer, Menzilahir ve Çavuşbey mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Menzilahir ve Çavuşbey mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Sezer, mahallelerdeki elektrik, internet, sahipsiz köpek ve okul servisi ile ilgili sorunların çözümü için talimat verdi.

Sezer, yaptığı konuşmada tüm öğrencilerin okula sorunsuz olarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Roman vatandaşları çok sevdiğini, onların evlatlarının en iyi şekilde yetişmesi için ellerinden geleni yapma gayreti içerisinde olduklarını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Özellikle Menzilahir ve Çavuşbey mahallelerindeki öğrencilerimizin okula devam etmelerini, spor ve diğer alanlarla da desteklenmelerini istiyoruz. Edirne genelinde okula devam etmeyen 1300 çocuğumuz vardı. Bunların devamlılığını sağladık. Bu çocuklarımızın her biri bizim için çok önemli. Çocuklarımızın yeri okul, spor sahaları. Çocuklarımız bu memleketin göz bebeği, onlara çok değer veriyoruz. Çocuklarla ilgili benden ne talepte bulunursanız yapacağım."