8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor

Türkiye'nin wushuda öncü olmaya devam etiğini belirten Akyüz, her geçen yıl sporcu sayısını artırdıklarını da kaydetti.

Bugünkü müsabakalarda da gençler kategorisinde 360 sporcu branşlarında mücadele edecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada taolu, sanda ve light sanda branşlarında karşılaşmalar yapılıyor.

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" için düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor.

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