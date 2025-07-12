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        8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor

        Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" için düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:19
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        8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor
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        Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" için düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada taolu, sanda ve light sanda branşlarında karşılaşmalar yapılıyor.

        Şampiyonada dün minikler, yıldızlar kategorilerinde 300 sporcu karşılaştı.

        Bugünkü müsabakalarda da gençler kategorisinde 360 sporcu branşlarında mücadele edecek.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, çeşitli ülkelerden gelen sporcuları Edirne'de misafir ettiklerini ve ilgiyle izlenen müsabakaların gerçekleştiğini söyledi.

        Türkiye'nin wushuda öncü olmaya devam etiğini belirten Akyüz, her geçen yıl sporcu sayısını artırdıklarını da kaydetti.

        Şampiyona 14 Temmuz'da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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