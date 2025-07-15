Özge hemşire nöbette hayatını kaybetti (2)

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde gece nöbetteyken rahatsızlanıp hayatını kaybeden hemşire Özge Yaylagül Gökçe için tören düzenlendi. Üniversite morgu önünde düzenlenen törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, akademisyenler, Gökçe’nin mesai arkadaşlar ve ailesi katıldı. Gökçe'nin mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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