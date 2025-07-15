Edirne'de nöbet sırasında rahatsızlanan acil servis hemşiresi öldü

Edirne'de nöbet sırasında rahatsızlanan hemşire hayatını kaybetti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Özge Yaylagül Gökçe (24), nöbeti sırasında rahatsızlandı.

Gökçe, acil servisteki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mesai arkadaşlarının ölüm haberini alan sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Gökçe'nin cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Gökçe için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis hemşiresi Özge Yaylagül Gökçe , görevi sırasında gelişen sağlık sorunu dolayısıyla yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.