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        Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:41
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        Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu
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        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Edirne'de Eski Cami'de gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Katılımcılara, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce lokum ikramında bulunuldu.

        Programa, Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Tekirdağ'da Rüstempaşa Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Programa, Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Kırklareli'nde ise Hızırbey Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş ve müezzinler tarafından mevlit ve kasideler okunarak, dualar edildi.

        Programa, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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