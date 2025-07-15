Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Edirne'de Eski Cami'de gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Katılımcılara, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce lokum ikramında bulunuldu.

Programa, Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'da Rüstempaşa Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli'nde ise Hızırbey Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş ve müezzinler tarafından mevlit ve kasideler okunarak, dualar edildi.