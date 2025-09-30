Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de öğrenciler günlük yaşam becerilerini atölye çalışmalarıyla geliştiriyor

        Edirne'de öğrenciler Valilik öncülüğünde kurulan Günlük Yaşam Becerileri Atölye Evi'nde, günlük yaşam becerilerini güvenli ve uygulamalı şekilde öğrenme imkanı elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:10 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:10
        Edirne'de öğrenciler Valilik öncülüğünde kurulan Günlük Yaşam Becerileri Atölye Evi'nde, günlük yaşam becerilerini güvenli ve uygulamalı şekilde öğrenme imkanı elde ediyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan program kapsamında mutfak, el becerileri, marangoz ve yaşam becerileri atölyelerini ziyaret eden öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde çalışmalar yapıyor.

        Öğrencilere atölyelerde yemek hazırlamadan düzenli yaşam alışkanlıklarına, temizlik ve düzenden küçük tamir işlerine kadar birçok temel beceri uygulamalı olarak öğretiliyor.

        Atölye çalışmalarıyla çocukların yalnızca akademik bilgiyle değil hayatın içinde karşılaşabilecekleri durumlara da hazırlıklı, özgüveni yüksek ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanıyor.

        - Öğrenciler neler öğreniyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl kurulan yaşam becerileri evinde öğrenciler ev işlerini öğreniyor.

        Çeşitli atölyelerin bulunduğu alanda öğrenciler günlük ev işlerini deneyimliyor. Ütü yapma, perde dikme, mutfak işleri gibi çalışmaları atölyedeki öğretmenleri eşliğinde gerçekleştiren öğrenciler temel becerilerini artırıyor.

        Öğrenciler marangozhane ve el becerileri atölyelerinde de tamir ve tadilat işlerini öğreniyor.

