        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor

        Temeli 2. Murat döneminde 1450'de atılan Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nın yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan ihya çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:00
        Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor
        Temeli 2. Murat döneminde 1450'de atılan Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nın yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan ihya çalışmaları devam ediyor.

        Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen ihya çalışmaları kapsamında restorasyon ekipleri, Cihannüma Kasrı ve Arz Odası'nda önemli ilerleme kaydetti.

        Sarayın ihtişamlı günlerine döndürülmesi için hazırlanan 5 yıllık Master Plan çerçevesinde ekipler diğer yapılarda çalışmalarına devam ediyor.

        Öte yandan sarayın birinci ve ikinci avlusunda arkeolojik çalışmalar da sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında sur duvarları, su maksemi (suyun kollara ayrıldığı yer) ile namazgah ve çeşmesinin restorasyonu tamamlanmıştı.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, restorasyon çalışmaları süren alanda incelemede bulundu.

        Sarayın ayağa kaldırılan yapılarını gezen Aksal ve Soytürk çalışmalarla ilgili Milli Saraylar Edirne Sorumlusu Mert Can Polat'tan bilgi aldı.

        Ziyarette AK Parti Edirne İl Genel Meclis Üyesi Nergiz İnce de yer aldı.

        - Edirne Sarayı

        Edirne Sarayı'nın 1450'de başlayan inşası 1475'te tamamlandı. Saray, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha az kullanıldığından tahribata uğradı, 1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla harap oldu. 1827'de kısmi tamir gören yapı, 1829'da Edirne'yi işgal eden Rus güçleri tarafından ordugah olarak kullanıldı, en büyük zararı bu dönemde aldı.

        Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa zamanlarındaki tamirat döneminde birçok yapı kurtarıldı fakat 1876-1877 Rus Savaşı'nda işgal kuvvetlerinin şehre yaklaşması üzerine Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı) civarında yığılan cephane, düşman eline geçmemesi için patlatıldı. Edirne Sarayı'nın birçok yapısı da bu patlamayla yıkıldı.

        Yaklaşık 100 civarında yapıdan oluştuğu düşünülen Edirne Sarayı'ndan bugüne Babüssaade, Adalet Kasrı, matbahı amire (mutfak), su maksemi, Av Köşkü, Namazgahlı Çeşme ve Kum Kasrı Hamamı'nın da dahil olduğu 11 esere ulaşabildi.

        Pek çok üniversitenin uzun yıllar kurtarma kazıları yaptığı alan, ihya çalışmaları için 2022 yılında Milli Saraylar Başkanlığına devredilmişti.

