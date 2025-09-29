Edirne'de köyde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Edirne'nin Havsa ilçesindeki köyün merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hasköy köyünün merasında H.N. ve G.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.N. yanındaki silahla G.S'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, G.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
G.S'nin cesedi, incelemenin ardından sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.N'nin işlemleri devam ediyor.
