        Edirne Haberleri

        Edirne'de köyde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Edirne'nin Havsa ilçesindeki köyün merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:51 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:00
        Edirne'de köyde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Edirne'nin Havsa ilçesindeki köyün merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Hasköy köyünün merasında H.N. ve G.S. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.N. yanındaki silahla G.S'ye ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, G.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        G.S'nin cesedi, incelemenin ardından sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.N'nin işlemleri devam ediyor.

