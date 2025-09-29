Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de bir kişiyi silahla öldüren baba ve oğlu tutuklandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde 1 kişiyi silahla öldüren baba ve oğlu tutuklandı.

        29.09.2025 - 17:29
        Edirne'de bir kişiyi silahla öldüren baba ve oğlu tutuklandı
        Edirne'nin İpsala ilçesinde 1 kişiyi silahla öldüren baba ve oğlu tutuklandı.

        Yenikarpuzlu beldesinde M.A'yı (33) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö. (55) ve oğlu A.Ö'nün (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        İpsala Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        E.Ö. (55) ve oğlu A.Ö. dün çıkan tartışmada M.A'yı tabanca ve av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

