Edirne'deki üretim tesisinde bu yıl 10.5 milyon sazan balığı yavrusu üretildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde bu yılki yetiştirme sezonunda 10 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu üretildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında tesisteki balık üretimi artarak devam ediyor.

Projeyle Türkiye'de amatör balık avcılığının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir balıkçılığın verimini artırmak ve gelecek nesillere daha zengin su kaynakları bırakılması amaçlanıyor.

Tesiste 2025 yılında yapılan çalışmalarda 10 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu üretildi.

Üretilen yavruların 1 milyon 600 bini Edirne'deki göletlere kalan bölümü ise Marmara Bölgesi'ndeki göletlere salındı.

Bu yılki çalışmayla tesiste üretilen balık yavrusu sayısı 50 milyon aşmış oldu.