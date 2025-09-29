Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ'de Solfej Çalıştayı düzenlendi

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi tarafından Solfej Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:17 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:17
        TÜ'de Solfej Çalıştayı düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde (TÜ) Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi tarafından Solfej Çalıştayı düzenlendi.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Tanju Araboğlu, Balkan Kongre Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında etkinlik hakkında bilgi verdi.

        Öğrenciler için verimli bir çalıştay gerçekleşeceğini belirten Araboğlu, "Bu çalıştayın yalnızca kurumlarımız arasındaki uyumu güçlendirmekle kalmayıp, ülke genelinde müzik eğitiminin niteliğine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        İki gün süren programda, öğrenciler için verimli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir solfej eğitiminin nasıl şekillendirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

        Çalıştayın ardından katılımcılar, Prof. Tanju Araboğlu eşliğinde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Balkan Kongre Merkezi, Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi ile Sultan 2. Bayezid Külliyesi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

