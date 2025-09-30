Enez'de trap atış yarışması düzenlendi
Enez ilçesinde trap atış yarışması düzenlendi.
Enez ilçesinde trap atış yarışması düzenlendi.
Göller mevkisinde düzenlenen yarışmaya 120 avcı katıldı.
Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Yalçın Bitikli, geleneksel hale gelen yarışmayı bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.
Profesyonel, veteran, amatör ve kadın olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.