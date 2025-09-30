Enez'de trap atış yarışması düzenlendi

Enez ilçesinde trap atış yarışması düzenlendi.

Göller mevkisinde düzenlenen yarışmaya 120 avcı katıldı.

Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Yalçın Bitikli, geleneksel hale gelen yarışmayı bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Profesyonel, veteran, amatör ve kadın olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.