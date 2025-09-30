Enez'den yurdun her yerine kargoyla aronya gönderiliyor

Edirne'nin Enez ilçesinde emekli veteriner hekim Gürkan Turan, bahçesinde yetiştirdiği aronyayı Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor.

Turan, AA muhabirine, emekli olduktan sonra satın aldığı bahçesinin bir bölümüne arkadaşının tavsiyesi üzerine aronya fidanı diktiğini söyledi.

Büyüyen aronyaların meyve vermeye başladığını belirten Turan, "500 kök dikmiştim buraya, şuan en verimli dönemi. Yaklaşık 3,5 ton ürün var burada. Pazarlamayı genelde internet üzerinden yapıyoruz. Şuanda 3 kilonun üzerindeki alımlarda kargo ücreti bize ait olmak üzere 350 liradan satıyoruz. Elden alana daha uygun satışlarımız. Türkiye'nin birçok şehrine satış yapıyoruz." diye konuştu.

Turan, vatandaşların genelde aronyayı tanımadığını, bilenlerin devamlı satın aldığını dile getirdi.

Aronyanın antioksidan değeri yüksek bir meyve olduğunu belirten Turan, birçok hastalığa iyi geldiği söylenen meyvenin derin dondurucuda muhafaza edilebildiğini kaydetti.