Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Roman öğrencilerin devamsızlık sorunu azaltıldı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla oluşturulan komisyonlar, öğrencilerin okula devamını sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla sahada aktif çalışmalar yürütüyor.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken de bu kapsamda öğrencilerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilçede devamsızlık oranı azaltıldı, devamsızlık yapan öğrenci sayısı 136'dan 7'ye düştü.

Köken, ziyaretlerin eğitimde devamsızlığın önüne geçerek toplumsal dayanışmayı ve bilinçlenmeyi teşvik ettiğini belirtti.

Ziyaretlere devam edileceğini aktaran Köken, "Eğitim, sadece okulda değil evde, sokakta, toplumun her alanında sahip çıkılması gereken bir değerdir. Her öğrencimizin geleceği, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu mücadelede sahadayız, kararlıyız. Uzunköprü Kaymakamlığı olarak çocuklarımızın eğitim hakkını korumak ve onları geleceğe daha güçlü hazırlamak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.