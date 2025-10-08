Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Roman öğrencilerin devamsızlık sorunu azaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:35 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Roman öğrencilerin devamsızlık sorunu azaltıldı.

        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla oluşturulan komisyonlar, öğrencilerin okula devamını sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla sahada aktif çalışmalar yürütüyor.

        Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken de bu kapsamda öğrencilerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

        Yapılan çalışmalar sonucunda ilçede devamsızlık oranı azaltıldı, devamsızlık yapan öğrenci sayısı 136'dan 7'ye düştü.

        Köken, ziyaretlerin eğitimde devamsızlığın önüne geçerek toplumsal dayanışmayı ve bilinçlenmeyi teşvik ettiğini belirtti.

        Ziyaretlere devam edileceğini aktaran Köken, "Eğitim, sadece okulda değil evde, sokakta, toplumun her alanında sahip çıkılması gereken bir değerdir. Her öğrencimizin geleceği, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu mücadelede sahadayız, kararlıyız. Uzunköprü Kaymakamlığı olarak çocuklarımızın eğitim hakkını korumak ve onları geleceğe daha güçlü hazırlamak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Su ürünleri işletmeleri denetlendi

        Enez ilçesinde su ürünleri işletmeleri denetlendi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri, kabuklu su ürünleri işleme faaliyeti yürüten işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimde işletmelerin üretim ve ihracat süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu, yürütülen faaliyetler incelendi.

        Denetimlerin su ürünleri sektöründe gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve ihracat kalitesinin artırılması amacıyla aralıksız süreceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi

        Benzer Haberler

        Edirne'de su kesintileri nedeniyle çeşme önlerinde kuyruk oluştu
        Edirne'de su kesintileri nedeniyle çeşme önlerinde kuyruk oluştu
        Edirne'de etkili olan yağışlar Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini artırdı
        Edirne'de etkili olan yağışlar Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini artırdı
        Edirne'de su kesintileri toplu yaşam alanlarını daha fazla etkiliyor
        Edirne'de su kesintileri toplu yaşam alanlarını daha fazla etkiliyor
        DENEYAP Makeathon Yarışması ikincisi öğrenciler, üniversitede de TEKNOFEST'...
        DENEYAP Makeathon Yarışması ikincisi öğrenciler, üniversitede de TEKNOFEST'...
        Edirne'de kaymakamlardan İl Emniyet Müdürü Ayhan'a ziyaret
        Edirne'de kaymakamlardan İl Emniyet Müdürü Ayhan'a ziyaret
        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden "öğrenci yurdundaki su sıkıntısına" yö...
        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden "öğrenci yurdundaki su sıkıntısına" yö...