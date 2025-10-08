Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        DENEYAP Makeathon Yarışması ikincisi öğrenciler, üniversitede de TEKNOFEST'e katılmak istiyor

        GÖKHAN BALCI - Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en büyük organizasyonu TEKNOFEST 2025'te DENEYAP Makeathon Yarışması'nda ikinci olan Edirneli öğrenciler, üniversitede de bu organizasyonun bir parçası olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:19
        GÖKHAN BALCI - Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en büyük organizasyonu TEKNOFEST 2025'te DENEYAP Makeathon Yarışması'nda ikinci olan Edirneli öğrenciler, üniversitede de bu organizasyonun bir parçası olmayı hedefliyor.

        Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyesi 4. faz mezunları Hüseyin Tutar, Enes Furkan Boyacı ve Mert Altuntaş'tan oluşan "TriaVox" takımı, DENEYAP Makeathon Lise Kategorisi'nde mücadele etti.

        "Akıllı Şehirler ve Ulaşım" temasıyla düzenlenen yarışmada kendilerine verilen görevleri yerine getiren öğrenciler, ikinci oldu.

        Edirneli öğrenciler, tasarladıkları mini otonom tren ve arama kurtarma robotuyla başarıya ulaşarak, üniversitede de TEKNOFEST projelerinde yer almayı hedefliyor.

        Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi ve takım danışmanı Varol Kahya, AA muhabirine, yarışmanın 5 günlük bir süreçten oluştuğunu söyledi.

        Lise kategorisindeki öğrencilere 2 görev verildiğini belirten Kahya, "İlk görevde bir akıllı trenin raydaki engelleri algılayarak otonom şekilde ray değiştirmesi, diğer görevde ise yangınlarda çalışacak bir arama kurtarma robotunun labirenti çözmesi gerekiyordu. Takımımız 3 gün sadece bu robotların yapımıyla uğraştı. Kodlaması, mekanik montajı ve elektroniği öğrencilerimiz tarafından yapıldı." dedi.

        Kahya, yarışmanın dördüncü gününde robotların parkura çıkarıldığını, takımlarının iki parkuru da başarıyla tamamlayan 2 ekipten biri olduğunu dile getirdi.

        Yarışmaya herhangi bir beklenti içerisine girmeden katıldıklarını ifade eden Kahya, "Öğrencilerimize sonucun değil, sürecin önemli olduğunu hatırlattım çünkü daha öncesinde bir hazırlık olmadan buraya gittiler ve her şeyi orada yapmaları gerekti. Bu da çok zorlu bir süreç. Çok stresli 3 gün geçirdik, ikinci olduğumuzu öğrendikten sonra büyük mutluluk yaşadık. Bu mutlulukla çocuklar kendilerine motivasyon katmış oldu." diye konuştu.

        - "Üniversitede de TEKNOFEST'te yer almak istiyorum"

        Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Tutar da yarışmaya katılmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.

        İlk TEKNOFEST deneyiminde başarı elde etmenin organizasyona tekrar katılmak için kendisini motive ettiğini dile getiren Tutar, "Makine mühendisi olmak istiyorum. Üniversitede de çeşitli projelerle TEKNOFEST'te yer almak istiyorum. Yarışmada derece almak bizi motive etti." şeklinde konuştu.

        TED Edirne Koleji öğrencisi Enes Furkan Boyacı ise TEKNOFEST sayesinde farklı şehirlerden gelen öğrencilerle fikir alışverişinde bulunabildiklerini kaydetti.

        Bu etkileşimin çok değerli bir fırsat olduğuna değinen Boyacı, "Yarışmacı olarak bulunmak ayrı deneyim oldu. Sağlanan koşullar da çok iyiydi. Bize bu imkanı verdikleri için T3 Vakfına teşekkür ediyorum. Üniversitede ilk 1000'e girmeyi hedefliyorum. İTÜ veya ODTÜ'de elektrik-elektronik mühendisliği okumak istiyorum. Üniversiteye girdikten sonra çeşitli kulüplere katılıp yine TEKNOFEST maceramın devam etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Aynı okulda eğitim gören Mert Altuntaş da diğer takımlardan daha iyi sonuç ortaya koyarak ikincilik elde ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

        Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuğçe Dağ, yetiştirdikleri öğrencilerin Türkiye ikinciliği elde etmesinin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu, bu başarının nice gence ilham vereceğine inandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

