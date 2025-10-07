Meteoroloji Bölge Müdürü Çelebi'den Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Atakan Çelebi, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelebi, Sezer'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Edirne Meteoroloji Müdürü Adem Altıntaş da yer aldı.
