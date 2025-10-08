Habertürk
        Edirne'de kaymakamlardan İl Emniyet Müdürü Ayhan'a ziyaret

        Edirne'de kaymakamlardan İl Emniyet Müdürü Ayhan'a ziyaret

        Edirne'de, kaymakamlar İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:48
        Edirne'de kaymakamlardan İl Emniyet Müdürü Ayhan'a ziyaret
        Edirne'de, kaymakamlar İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

        Kaymakamlar ziyarette Emniyet Müdürü Ayhan'a görevinde başarı diledi.

        Ayhan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

