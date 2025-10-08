Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden "öğrenci yurdundaki su sıkıntısına" yönelik açıklama:

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen su sıkıntısının belediye şebekesinden gelen suyun kesilmesi ya da az gelmesinden kaynaklandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 01:22 Güncelleme: 08.10.2025 - 01:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden "öğrenci yurdundaki su sıkıntısına" yönelik açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen su sıkıntısının belediye şebekesinden gelen suyun kesilmesi ya da az gelmesinden kaynaklandığı belirtildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu kampüs ve hizmet binalarında herhangi bir sıhhi tesisat arızası bulunmadığı bildirildi.

        Sıcak su ve ısınma hizmetlerini sağlayan sistemlerin de sağlıklı çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "18 Eylül'den bu yana Edirne Belediyesi şebekesinden gelen suyun kesilmesi veya yetersiz gelmesi nedeniyle su sıkıntısı yaşanmaktadır. Sudan kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmaması için Edirne Belediyesi ve Edirne İl Özel İdaresi kanalıyla tankerlerle su takviyesi yapılmış ancak yeterli olmamış, temel ihtiyaçları karşılayacak seviyede kalmıştır.

        Bu nedenle öncelikle öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandığından kontrollü sıcak su uygulamasına gidilmiştir. Edirne Belediyesi şebeke suyunu düzenli vermeye başladığında, daha önceki uygulamamız olan 7 gün 24 saat sıcak su verilmesi uygulamasına devam edilecektir. 6 yıldır hizmet veren öğrenci yurdumuzda daha önce böyle bir su sorunu yaşanmamıştır."

        - Öğrenciler protesto etmişti

        Yurtta kalan öğrenciler, belediye tarafından yapıldığını iddia ettikleri su kesintilerini gece saatlerinde protesto etmişti.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki yurdun bahçesinde toplanan yaklaşık 500 öğrenci, banyo yapamadıklarını, tuvalet ihtiyaçlarını gideremediklerini ileri sürerek, su kesintilerine çözüm bulmasını istedikleri Edirne Belediyesi aleyhine slogan atmıştı.

        Edirne Belediye İtfaiyesi tarafından daha sonra yurda su takviyesi yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı

        Benzer Haberler

        Edirne'de öğrenci yurdunda "su kesintisi" protestosu
        Edirne'de öğrenci yurdunda "su kesintisi" protestosu
        Edirne'de deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
        Edirne'de deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
        Edirne'de su sorununun yeni kuyular ve Süloğlu Barajı'nın suyuyla çözülmesi...
        Edirne'de su sorununun yeni kuyular ve Süloğlu Barajı'nın suyuyla çözülmesi...
        Meteoroloji Bölge Müdürü Çelebi'den Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
        Meteoroloji Bölge Müdürü Çelebi'den Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
        İpsala'da biyogaz tesisi hakkında bilgilendirme yapıldı
        İpsala'da biyogaz tesisi hakkında bilgilendirme yapıldı
        Edirne'de 6,2 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
        Edirne'de 6,2 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı