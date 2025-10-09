Edirne'de motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
Edirne'de polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, Sabuni Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.
Ayrıca ekipler sürücüleri yağışlı havalarda trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Eksiklikleri olan sürücülere ise ceza uygulandı.
Trafik denetimlerinin süreceği kaydedildi.
