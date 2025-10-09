Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı

        Edirne'de polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.

        Giriş: 09.10.2025 - 14:54 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:56
        Edirne'de motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Edirne'de polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, Sabuni Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

        Ayrıca ekipler sürücüleri yağışlı havalarda trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

        Eksiklikleri olan sürücülere ise ceza uygulandı.

        Trafik denetimlerinin süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

