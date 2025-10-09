Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de ilkokul öğrencileri şekerleme üretim tesisini gezdi

        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Minik Gözlemciler Üretime Yolculuk" Projesi kapsamında ilkokul öğrencileri şekerleme üretim tesisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:58 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de ilkokul öğrencileri şekerleme üretim tesisini gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Minik Gözlemciler Üretime Yolculuk" Projesi kapsamında ilkokul öğrencileri şekerleme üretim tesisini ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Şükrüpaşa İlkokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde kurabiye ve bademezmesi gibi ürünlerin üretim aşamaları gördü.

        Öğrenciler proje sayesinde gıda üretiminde hijyen, kalite ve teknolojinin önemini yerinde gözlemledi.

        Kentte "Kurabiyeci dede" olarak bilinen şekerlemeci Arif Meriç, üretim süreçleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer'den Ayna'ya ziyaret
        Edirne Valisi Sezer'den Ayna'ya ziyaret
        Trakya Üniversitesinden "Edirne" temalı tezlere ödül
        Trakya Üniversitesinden "Edirne" temalı tezlere ödül
        TÜ'de "204. Yılında 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" paneli düzenlen...
        TÜ'de "204. Yılında 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" paneli düzenlen...
        Enez'de ağlara takılan kefal balıkçıları sevindirdi
        Enez'de ağlara takılan kefal balıkçıları sevindirdi
        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Anahtar" oyunu sahnelenecek
        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Anahtar" oyunu sahnelenecek
        Yunanistan Edirne Konsolosu Balios, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        Yunanistan Edirne Konsolosu Balios, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti